Около 16 тыс. казанцев оказались недовольны теплом в домах

С момента пуска тепла на его отсутствие пожаловались 16 тыс. казанцев, из них более 11 тыс. обращений поступило в систему «Открытая Казань». Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

«С начала отопительного сезона в приоритетном порядке выполняются заявки населения по отсутствию тепла в квартирах, все обращения горожан принимаются управляющими компаниями в системе „Открытая Казань“, а также на горячую линию комитета ЖКХ и администрации районов. С момента пуска тепла всего поступило 16 тыс. обращений из них более 11 тыс. в систему „Открытая Казань“», — сказал спикер.

Он добавил, что в столице Татарстана теплом уже обеспечено свыше 5,3 тыс. домов с системой центрального отопления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что татарстанцев предупредили о росте оплаты за ЖКХ.