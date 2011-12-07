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Около 16 тыс. казанцев оказались недовольны теплом в домах

Управляющими организациями осуществлен запуск тепла в 5,3 тыс. домах.

С момента пуска тепла на его отсутствие пожаловались 16 тыс. казанцев, из них более 11 тыс. обращений поступило в систему «Открытая Казань». Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

«С начала отопительного сезона в приоритетном порядке выполняются заявки населения по отсутствию тепла в квартирах, все обращения горожан принимаются управляющими компаниями в системе „Открытая Казань“, а также на горячую линию комитета ЖКХ и администрации районов. С момента пуска тепла всего поступило 16 тыс. обращений из них более 11 тыс. в систему „Открытая Казань“», — сказал спикер.

Он добавил, что в столице Татарстана теплом уже обеспечено свыше 5,3 тыс. домов с системой центрального отопления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что татарстанцев предупредили о росте оплаты за ЖКХ. 

КВ
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