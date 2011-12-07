Уроженец Челнов Илья Соколов стал и. о. мэра Саранска

Уроженец Набережных Челнов Илья Соколов назначен исполняющим обязанности мэра Саранска. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Соколов родился в 1989 году в городе Набережные Челны Республики Татарстан. В 2011-м окончил Казанский государственный технический университет по специальности «сервис транспортных и технологических машин и оборудования». После учебы работал инженером.

С 2012 по 2014 год работал на заводе в Московской области, где дорос до начальника участка. После этого он перешел в администрацию Красногорска, заведуя сферой ЖКХ.

В 2018-м переехал в Дагестан в команду экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова, который на тот момент возглавлял правительство Дагестана. Со временем стал его советником, затем вместе со Здуновым переехал в Мордовию.

Экс-мэр Саранска Петр Тултаев, который возглавлял город с 2016 года, ушел в отставку, поскольку избрался в Госсобрание республики.

Напомним, что экс-министр экономики Республики Татарстан Здунов был назначен на пост руководителя Мордовии в ноябре прошлого года.