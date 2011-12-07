В российском Правительстве заговорили о возможности повышения тарифов на ЖКХ

В России планируют адресно повысить тарифы на жилищно — коммунальные услуги. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на протокол совещания Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Сегодня, к сожалению, сфера ЖКХ остается крайне недофинансированной, поэтому мы видим проблемы с аварийностью и низким качеством коммунальных ресурсов, той же воды, прежде всего, поэтому тарифы нужно доводить до экономически обоснованных, по факту проведенной модернизации, тем самым добиваться постепенного уровня сокращения износа» — прокомментировал ситуацию повышения тарифов эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

При этом государство планирует поддержку социально незащищенных категорий граждан. Например, планируют сократить количество документов, которые нужно предъявлять гражданам для получения субсидий.

«Одновременно нужно просчитывать компенсацию роста платежей для социально незащищенных категорий, чтобы они не почувствовали нагрузки за оплату ЖКХ. Но для тех, у которых высокий уровень дохода, предусматривается экономически обоснованные тарифы», — добавил Склянчук.

Повышение тарифов в первую очередь коснется тепла и водоснабжения, а также канализации. Известно, что головной исполнитель — Минстрой, но в татарстанском ведомстве заявили, что никакого повышения тарифов на ЖКХ не планируется.