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В Татарстане на ремонт пяти школ и детского сада выделят практически 100 млн рублей

Капитально отремонтируют Шеланговскую СОШ, Татаро-английскую гимназию № 16 и детский сад «Калинка» в деревне Калинино.

В Татарстане планируется капитально отремонтировать пять школ и завершить ремонт детского сада. На эти цели из бюджета выделят более 98,8 млн рублей. Соответствующий тендер﻿ был опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик проведет капитальный ремонт в Шеланговской СОШ Верхнеуслонского района в селе Шеланга и Татаро-английской гимназии № 16 Приволжского района Казани. Также планируется завершить ремонт детского сада «Калинка» в деревне Калинино Высокогорского района.

Ранее в Татарстане выделили более 106 млн рублей на региональный проект «Культурная среда». Благодаря ему детские школы искусств, музыкальные и художественные школы Татарстана получат новые музыкальные инструменты, современное звуковое оборудование, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, учебные материалы и мебель.

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