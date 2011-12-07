В Татарстане ожидают начала «бабьего лета» с конца этой недели

В конце этой недели ожидается запоздалое «бабье лето» — будет виднеться солнце, а температура останется в пределах климатической нормы. Таким мнением с «КВ» поделился профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

На этой неделе погода будет постепенно улучшаться, обещают синоптики. Показатели температуры будут в климатической норме, а дождей будет меньше, обозначил профессор.

«На этой неделе не должно быть дождей, особенно в конце. Возможно, в конце недели будет слабое, запоздалое „бабье лето“», — отметил доктор географических наук.

На прошлой неделе в Татарстане были несильные дожди и облачная погода. Подобный климат образовался из-за западного циклона и его атмосферных фронтов. В то же время на востоке республики было настоящее «бабье лето» — почти без осадков и достаточно тепло, сообщает Гидрометцентр РТ.

В понедельник еще будут дожди, но уже во вторник и среду в Татарстан придет северо-западный антициклон. Вероятность осадков небольшая, днем температура будет составлять 7-12 градусов, а ночью от 0 до 3 градусов тепла. Местами возможны заморозки. Но в целом погода будет теплой.

«Действительно, ближайшая неделя ожидается в пределах климатической сентябрьской нормы. До этого у нас показатели совпадали больше с октябрьскими», — рассказал профессор.

Климатический прогноз на весь зимний период до мая Гидрометцентр России выпустит 30 сентября, добавил профессор.