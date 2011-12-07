В Татарстане высадят миллион саженцев благодаря акции «Сохраним лес»

В Татарстане с 4 по 10 октября будет проводиться природоохранная акция «Сохраним лес», во время которой жители республики высадят миллион саженцев. Постановление об акции подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Акция направлена на воспитание бережного отношения к лесу, а также на привлечение внимания общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесов, которые расположены на территории Татарстана, говорится в сообщении.

Провести акцию поручено Министерству лесного хозяйства РТ. В прошлом году по этой же акции в республике посадили более 1,2 млн саженцев.

«В 2021 году планируется посадка не менее 1 млн штук саженцев. Это саженцы лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, липы мелколистной, ели европейской, рябины обыкновенной», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Подобные акции для охраны и защиты природы по посадке деревьев проводятся Минлесхозом РТ с 2011 года. Цель движения — воспроизводить и приумножать лесные ресурсы республики. За 10 лет проведения таких акций 25 млн деревьев были посажены на площади более 6,5 тыс. га. В мероприятиях приняли участие свыше 435 тыс. человек.