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В Татарстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек

Всего в республике зарегистрировано 736 случаев COVID-19.

В Татарстане от коронавирусной инфекции скончались четверо мужчин 1946, 1956, 1957 и 1964 года рождения и одна женщина 1961 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в республике выявили 736 случаев заболевания COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается в январе 2022 года.

КВ
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