В Татарстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек

В Татарстане от коронавирусной инфекции скончались четверо мужчин 1946, 1956, 1957 и 1964 года рождения и одна женщина 1961 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в республике выявили 736 случаев заболевания COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается в январе 2022 года.