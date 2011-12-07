В Татарстане запустили первый контейнерный поезд до Санкт-Петербурга

Между Татарстаном и Санкт-Петербургом запустили контейнерные поезда. Об этом сообщил помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Сегодня произошло важное для Татарстана событие: мы выходим на мировой рынок контейнерных перевозок, которые составляют основу международной торговли», — отметил бизнес-омбудсмен.

Первый контейнерный поезд, состоящий из 57 контейнеров по 40 футов, сегодня прибыл в порт Санкт-Петербурга. В них находились татарстанские экспортные товары, которые после разгрузки доставили, но морской контейнеровоз и отправили заказчикам.

Перевозки будут осуществляться каждую неделю. Срок доставки контейнеров — четверо суток.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Татарстан нарастил экспорт машиностроения на треть.