Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане запустили первый контейнерный поезд до Санкт-Петербурга

Перевозки будут осуществлять еженедельно.

Между Татарстаном и Санкт-Петербургом запустили контейнерные поезда. Об этом сообщил помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Сегодня произошло важное для Татарстана событие: мы выходим на мировой рынок контейнерных перевозок, которые составляют основу международной торговли», — отметил бизнес-омбудсмен. 

Первый контейнерный поезд, состоящий из 57 контейнеров по 40 футов, сегодня прибыл в порт Санкт-Петербурга. В них находились татарстанские экспортные товары, которые после разгрузки доставили, но морской контейнеровоз и отправили заказчикам.

Перевозки будут осуществляться каждую неделю. Срок доставки контейнеров — четверо суток. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Татарстан нарастил экспорт машиностроения на треть.

КВ
Лента новостей