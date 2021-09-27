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Вышел второй сезон подкаста «Бизнес – это я» с участием казанских предпринимателей

В сентябре этого года Яндекс.Бизнес запустил подкаст о предпринимателях «Бизнес — это я» (16+). В нем реальные истории владельцев шиномонтажей, сувенирных магазинов, кафе, ресторанов и проката автомобилей о том, как они решаются открыть свое дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. 

Гостем первого выпуска нового сезона стал казанский предприниматель Руслан Хакимов, владелец клиники «Белая Стоматология». Он запустил бизнес в 2019 году, и сейчас у клиники настолько большой спрос, что не всегда получается принимать всех желающих.

В интервью в подкасте Руслан рассказывает про старт и сложности на разных этапах развития бизнеса, про маркетинговые каналы и гипотезы, которые тестировались, а также рассуждает про масштабирование и возможность развития по франшизе. 

По подсчетам Росстата, примерно 90% бизнесов закрывается в первый год работы. Малым предприятиям, в том числе стоматологиям, сложно найти и удержать клиентов. Высокая конкуренция, дорогое оборудование, получение лицензии, недоверие потенциальных клиентов делают стоматологию непростым бизнесом, но при этом очень востребованным, подтверждает Руслан.

«Многие предприниматели приходят в бизнес, потому что хотят больше свободы. Хотят сами все решать. Но бизнес — это не только свобода выбора. Это и множество трудностей, с которыми сталкиваешься каждый день», –– говорит предприниматель в подкасте.

В прошлом году в России на прием к зубному сходили почти 240 миллионов раз. И около 30% приходятся на частный бизнес.

КВ
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