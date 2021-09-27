Вышел второй сезон подкаста «Бизнес – это я» с участием казанских предпринимателей

Гостем первого выпуска нового сезона стал казанский предприниматель Руслан Хакимов, владелец клиники «Белая Стоматология». Он запустил бизнес в 2019 году, и сейчас у клиники настолько большой спрос, что не всегда получается принимать всех желающих.

В интервью в подкасте Руслан рассказывает про старт и сложности на разных этапах развития бизнеса, про маркетинговые каналы и гипотезы, которые тестировались, а также рассуждает про масштабирование и возможность развития по франшизе.

По подсчетам Росстата, примерно 90% бизнесов закрывается в первый год работы. Малым предприятиям, в том числе стоматологиям, сложно найти и удержать клиентов. Высокая конкуренция, дорогое оборудование, получение лицензии, недоверие потенциальных клиентов делают стоматологию непростым бизнесом, но при этом очень востребованным, подтверждает Руслан.

«Многие предприниматели приходят в бизнес, потому что хотят больше свободы. Хотят сами все решать. Но бизнес — это не только свобода выбора. Это и множество трудностей, с которыми сталкиваешься каждый день», –– говорит предприниматель в подкасте.

В прошлом году в России на прием к зубному сходили почти 240 миллионов раз. И около 30% приходятся на частный бизнес.