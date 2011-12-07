За это лето благодаря акциям в парках и скверов своих хозяев обрели 20 приютских собак

За время акции «Лапа дружбы» в парках и скверах своих хозяев обрели 20 собак. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

«В наших парках мы всегда рады владельцам собак и четвероногим друзьям, мы часто проводим анжилити-соревнования, фестивали для питомцев и их хозяев, работаем с приютами. Мы очень рады, что в этом году Дирекция стала амбассадором и площадкой для такого важного проекта, как „Лапа дружбы“. Вместе с мэрией города начата большая работа по стерилизации, вакцинации и поиску дома для собак из приюта», — сказал спикер.

По словам Гарипова, в этот летний сезон на территории парков прошло 4 мероприятия разного масштаба на которых казанцы могли забрать собак из приютов домой и также получить консультацию по уходу за животными.

«Только за этот летний сезон свой дом и любящих хозяев обрели 20 приютских собак мы планируем продолжать такие акции и дальше», — добавил Роберт Гарипов.

Напомним, что на во время одной из таких акций собак себе взяли мэр Казани Ильсур Метшин и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.