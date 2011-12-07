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Около "Бахетле" на Ямашева провалилась машина

ДТП случилось прямо напротив входа в подземный переход.
В это время работала ярмарка а в 10.00 начали летать "Стрижи" над Казанкой. Народ успевал посмотреть полеты, операцию по вытягиванию машины из ямы. Потом шли закупаться на ярмарку.
КВ
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