«Калейдоскоп жизни» Равиля Файзуллина

С выходом новой книги юбиляра поздравили коллеги по писательскому цеху, известные общественные деятели, актеры, музыканты.Как рассказал генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин, работа над альбомом длилась год. Работа была сложная, но очень интересная. В результате получился содержательный, отлично иллюстрированный альбом, рассказывающий о жизненном и творческом пути поэта, публициста Равиля Файзуллина. В книге собраны статьи, воспоминания друзей, коллег поэта, эссе, стихи самого юбиляра и более 500 фотографий разных лет из семейного альбома Равиля Файзуллина. Многие материалы публикуются впервые. На праздничном вечере звучала живая музыка в исполнении камерного оркестра La Primavera под управлением маэстро Рустема Абязова и песни на стихи Равиля Файзуллина. Как однажды рассказал в интервью «Казанским ведомостям» Равиль Абдрахманович, специально для песен тексты он не пишет, но благодарен судьбе за то, что она свела его с Рустемом Яхиным, Джаудатом Файзи, Фасилем Ахметовым, Бату Мулюковым и другими замечательными композиторами, которые сочиняли музыку к его стихам. - Когда мне было 15 лет, я написала песню на стихи Равиля Файзуллина «Жара». Она практически нигде не исполнялась, и сегодня я вспомнила об этой легкой детской песенке. Было интересно: как она зазвучала бы сегодня? Я очень люблю творчествоРавиля Абдрахмановича, поэтичность его слова. Мне близка его жизненная философия, - рассказала композитор, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая Резеда Ахиярова.Историей о том, как началось сотрудничество с поэтом, поделился и композитор Эльмир Низамов:- Когда я только приехал из Ульяновска в Казань и поступил в Казанскую консерваторию, никого в новом для себя городе не знал. Мне хотелось познакомиться с татарской поэзией. Попросил преподавателя порекомендовать мне книги татарских поэтов, стихи которых могли бы стать песнями, романсами. Мне принесли огромную стопку поэтических сборников, и я выбрал стихи Равиля Файзуллина. Песенный жанр не любит сложных поэтических конструкций. А его стихи просты, понятны, но в то же время они наполнены глубоким смыслом, мудростью. Для песен это очень важно. Равиль ФайзуллинОсенний дождь Журавли улетают...Безудержен плач облаков,задетых горячими крыльями.Посмотрел я на тебя...Вот эти морщины - печали, невзгоды,а эти морщины - счастливые годы...Справка «КВ»Равиль Файзуллин родился в деревне Юлсубино Рыбно-Слободского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет, аспирантуру при Институте языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ. В 23 года его приняли в Союз писателей СССР. В 1968 - 1972 годы был руководителем Альметьевского отделения Союза писателей ТАССР, в 1972 - 1976 годы - заместителем председателя СП ТАССР. С 1989 по 2013 год - главный редактор журнала «Казан утлары». Лауреат государственных премий им. Г.Тукая и М.Джалиля. Произведения Равиля Файзуллина вошли в школьные учебники, антологии и многотомную серию «Библиотека всемирной литературы». Стихи переведены на русский, французский, итальянский, арабский, монгольский и другие языки.