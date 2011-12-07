Второклассники рисуют портреты мам и объясняются им в любви

Зарина Гайнуллина: Я люблю маму за то, что она всегда поможет в трудную минуту.И за то, что обязательно поможет мне стать красивой. Василий Грачев: «Мама» - это первое слово. Первая улыбка и нежные руки. Мама - это голос, в нем словно музыкой становятся звуки.Мама - это рядом земное, мудрое, прекрасное чудо! Мама, пусть всегда с тобою счастье, смех и радость будут. Кирилл Саблухов: Я соберу букет из слов, самых добрых и нежных самых! Вплету в него свою любовь и подарю букетик маме.Амалия Сагдеева: Мою маму зовут Елена. У нее светлая кожа, желто-оранжевые волосы и голубые глаза.Моя мама работает воспитателем в детском саду. Она добрая, хорошая, милая, красивая, дружелюбная, гостеприимная! Карина Хуснетдинова: Мама, веселая, хорошая, добрая, цвети на нашей планете!Яна Абрамова: Моя мама - самая красивая и самая лучшая! У нее зеленые глаза и желтые волосы.Яромир Пашкеев: Моя мама очень красивая, и я ее очень люблю. Моя мама умная, справедливая и трудолюбивая. Захар Клетнев: За что я люблю маму? За то, что она лучше всех готовит, делает со мной уроки и заботится о нас с сестренкой.Желаю маме оставаться такой всегда. Диана Леонтьева: Моя мама очень красивая, умная, добрая.Она всегда поддержит в трудную минуту, милая и честная, заботливая, позитивная, ответственная, славная и нежная!