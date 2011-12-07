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Число трудоустроенных через центры занятости в РТ выросло на 27%

Свыше 100 тыс жителей республики разместили свои резюме на федеральном портале «Работа в России».

Благодаря цифровизации, количество трудоустроенных с помощью услуг центров занятости в Татарстане увеличилось на 27%, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В течение 2020 года свыше 100 тысяч татарстанцев разместили свои резюме на портале «Работа в России». При этом министр уточнила, что жители республики могут также дистанционно воспользоваться услугами татарстанских центров занятости для трудоустройства.

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