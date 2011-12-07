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Статус предпенсионера можно подтвердить на сайте ПФР

Человек, достигший предпенсионного возраста, может подтвердить свой статус дистанционно, без визита в Пенсионный фонд. Теперь это возможно сделать через личный кабинет на сайте ПФР.

Напомним, что гражданам предпенсионного возраста законодательно установлен ряд льгот и мер социальной поддержки — налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости. Получить эти льготы можно, подтвердив свой статус предпенсионера справкой.

В пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан пояснили, что самый простой способ получить справку о статусе предпенсионера — это запросить ее на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в личный кабинет гражданина при помощи пароля и логина учетной записи на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения, — Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, либо указать работодателя. 

При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, 

КВ
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