В Казани от COVID-19 вылечили 100-летнюю пациентку

В Казани в больнице № 16 от коронавируса вылечили 100-летнюю пациентку, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на лечащего врача пенсионерки Рамилю Зарипову.

В больнице женщине сделали КТ, которое показало поражении 15% легких. Положительным оказался и ПЦР-тест на COVID-19.

Лечение осложняли сопутствующие патологии. В рамках интенсивной терапии пациентке подобрали гормонотерапию и препараты, разжижающие кровь.

«Состояние пациентки было стабильное, сатурация, или уровень кислорода в крови, хорошая — 96–98. То есть она дышала самостоятельно, без поддержки кислорода», — уточнила Зарипова.

Сегодня, 27 ноября, долгожительницу выписали домой, где она продолжает терапию.