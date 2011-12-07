За год в Татарстане число мигрантов сократилось более чем на 40%

За год в Татарстане число мигрантов сократилось на 42%. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что основной целью пребывания в республике иностранцы называют не туризм, что составляет в этом году 4%, а их трудоустройство, что по сравнению с прошлым годом больше на 9%. Годом ранее о туристических целях заявляли 15%, а о трудовой деятельности – 33%.

Еще 29% иностранцев приехали в республику учиться. На третьем месте — частные цели. И 5% граждан приехали в рамках деловой поездки.

За 10 месяцев на миграционный учет республики поставлено 164,1 тыс. иностранцев.