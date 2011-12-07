Добро пожаловать: двери открываются! Следующая остановка - Новый год!

Наша экскурсия начинается с цеха мойки, куда трамваи возвращаются после рейсов. Здесь, как и во всех корпусах, в рамках капитального ремонта обновили систему отопления, канализацию, освещение. На полу и стенах уложили симпатичную плитку ярких оттенков. Был закуплен и новый комплекс автоматической мойки, который позволил заметно ускорить процесс.Проходим в ремонтный цех, куда трамваи заезжают на ремонтно-восстановительные работы и технический осмотр. Первое, что приятно удивляет, - в корпусах очень тепло. Этого удалось добиться за счет модернизации системы отопления, так что сотрудники теперь ходят по цеху лишь в спецодежде. По их словам, в таких условиях работать стало куда приятнее.В одной части цеха стоят токарные и фрезерные станки, а на второй половине - канавы для осмотра подвижного состава. Директор трамвайного депо Фарид Базарбеков рассказал, что еще одной изюминкой ремонта стала модернизация системы освещения.- Установили светодиодное освещение, запитанное от солнечных батарей. В течение дня батареи накапливают в аккумуляторах энергию света, которой нам хватает на темное время суток. Тем самым мы не тратим электроэнергию на освещение цехов и ремонтных канав. Также закупили 16 новых домкратов, которые позволяют поднимать трехсекционные трамваи.Координирует работу сотрудников депо центр управления производством (ЦУП). Когда трамвай возвращается с линии, в ЦУП поступает информация, нужен ли ему ремонт. Также в центре ведется мониторинг восстановительных работ подвижного состава, что позволило ускорить деятельность и повысить производительность труда.Фарид Базарбеков пришел в «Метроэлектротранс» электромонтером третьего разряда в 2010 году и за несколько лет прошел карьерную лестницу до должности директора депо.- Всегда было стремление развиваться, узнавать что-то новое, - рассказывает Фарид Базарбеков. - Начал карьеру в метрополитене, спустя год повысили до дежурного электромеханика, а в 2013 году стал главным инженером троллейбусного депо, где на разных должностях отработал пять лет.- Какая из них была самой сложной?- Заместитель директора по эксплуатации троллейбусного депо. В моем подчинении было 140 водителей, столько же кондукторов, и о каждом нужно знать - чем человек живет. У каждого свой характер, темперамент. Я считаю, что водитель троллейбуса - это призвание. Это люди, которые сильны духом, потому что управлять троллейбусом куда сложнее, чем другими видами наземного общественного транспорта. Тот же автобус может менять полосы, а вот троллейбус не может отклониться от контактной сети. Водителю автобуса достаточно контролировать салон и боковые зеркала, а троллейбуса, помимо этого, - контактную сеть, штанги, спецчасти на контактной сети. И график работы сложнее - первый троллейбус выходит на линию в 4.20.- У нас нет ни одного стороннего директора, все доморощенные, - рассказывает генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. - Ведь если человек проходит все этапы карьеры до такой должности, то он лучше знает свою работу. Самых талантливых сотрудников замечает наш коллектив, и предложения идут от мастеров, директоров. Для меня важно, чтобы человек был открыт душой.На предприятии созданы условия и для сотрудников с опытом работы, и для молодых специалистов. Для подготовки кадров существует собственный учебный центр. Так, почти всех сотрудников метрополитена «Метроэлектротранс» готовит самостоятельно. На период обучения иногородним бесплатно предоставляется место в общежитии, а в первый год работы - скидка 50 процентов за койко-место. А тем, кто обзавелся семьей, предоставляется комната. Каждый сотрудник предприятия получает 600 рублей на питание в столовой. Молодые специалисты с профессиональным образованием, которые первым местом работы выбрали «Метроэлектротранс», получают 10-процентную надбавку к зарплате. Предприятие имеет 10-процентную квоту в социальной ипотеке, и с 2006 года сотрудники уже получили около 30 квартир.Комфортные условия труда, возможность карьерного роста и достойная по меркам Казани заработная плата способствуют тому, что в «Метроэлектротрансе» люди работают десятилетиями. Сложились даже семейные династии сотрудников.Фания Хуснутдинова пришла сюда работать в 1986 году. Прошла курсы водителей трамвая, много лет работала на линии, а теперь занимает должность начальника участка кондукторов.- Со школьных лет моей мечтой было стать водителем трамвая, поэтому пошла на курсы. Затем стажировалась с наставником. Она учила меня от души и всегда говорила, что нужно любить свою работу, иначе ничего не получится. Работала на 11-м маршруте, даже постоянные пассажиры появились.Как уйдешь в отпуск на месяц, спрашивают, куда я пропала. Так и у многих пассажиров есть свои водители, с которыми они едут на работу и домой. Мне кажется, что у водителя трамвая должно быть терпение, ответственность, сила воли и любовь к своему делу. Я бы и сейчас вышла на линию.- Есть какие-то особенности у казанских пассажиров?- Под Новый год поздравляют с праздниками. Люди разные - кто-то поблагодарит за поездку, кто-то может и что-то неприятное сказать. Но в Казани больше благодарных, - заметила Фания Хуснутдинова.В этом году «Метроэлектротранс» закупил 20 новых трамвайных вагонов. Средняя зарплата водителей - около 35 тысяч рублей. Кроме того, их освободили от выполнения плана. Теперь водителям нужно лишь укладываться в график рейса и ездить без аварий.Некоторые вагоновожатые настолько любят свою профессию, что к выходу на линию подходят творчески. Так, в канун Нового года казанцы могут увидеть на 4-м маршруте настоящего Деда Мороза. Николай Митягин работает на предприятии с 1990 года. Попробовал себя в разных должностях - путейцем, кондуктором, ревизором, но больше всего его душа лежит к управлению трамваем.- Есть желание подарить людям радость, атмосферу праздника, - рассказывает водительДед Мороз. - Даже улыбка - это уже приятно. Часто пассажиры просят сфотографироваться. Но современная молодежь не особо интересуется. Чаще всего обращают внимание дети либо мужчины и женщины в возрасте. В костюме планирую ездить до старого Нового года.Закупка нового подвижного состава ведется с начала десятилетия, но на предприятии возник вопрос: кто будет обслуживать современные трамваи, напичканные электроникой? Здесь в полной мере смогли проявить себя инициативные работники, которые увлекаются техникой. В их числе был и Алексей Толстов, который в свои 35 лет занимает должность главного инженера трамвайного депо. Свой путь до этой должности Алексей проделал за 5 лет, начинал с простого слесаря-электрика 4-го разряда.Молодой человек отлично разбирается в технике и успел поработать в трамвайном депо и метрополитене. Разобрался в устройстве специального стенда для диагностики трамваев, устройстве валидаторов и способах их ремонта, занимался вопросами системы безопасности в метро.- Особенностью Казанского метрополитена является автоматизированное управление. Однажды был на конференции в Баку и убедился, что в других городах, даже ближнего зарубежья, это только начинает вводиться. А сейчас в трамвайном депо обновляется подвижной состав, значит, есть что-то новое, и мне интересно в этом разбираться, - поведал главный инженер Алексей Толстов.В числе тех, кто пришел в «Метроэлектротранс» сразу после учебы, был и Динар Абдуллин, ныне начальник участка по производству.- Работаю с 1995 года, пришел в 16 лет на практику, а после окончания училища остался молодым специалистом. Был электромонтером, потом набирался опыта и стал мастером электроучастка. Коллектив здесь дружный, многие трудятся на протяжении десятилетий. Понравилось, что на предприятии много династий - у кого-то жена работает, потом дети к нам приходят. Если ответственно относиться к работе, вникать в технику, то есть перспективы карьерного роста, а это очень привлекает молодежь.Иногородним предоставляется общежитие. А если есть жилье, то можно думать о будущем, - подчеркнул специалист.На сегодняшний день в штате предприятия более 2 тысяч сотрудников. Они живут активной жизнью и вне рабочих смен. Ежегодно проходят лыжные гонки, спартакиада, концерты ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, распределяются бесплатные билеты на культурно-массовые мероприятия.Большое внимание уделяется профессиональному ориентированию. В один из дней депо метрополитена посетила группа ребят из Нурлатского детского дома Зеленодольского района РТ. Экскурсию по цехам, где ночуют поезда метро, им провел заместитель директора электродепо по эксплуатации Рустам Сибагатуллин. Ребята познакомились с трудом путевых работников и машинистов. Большое впечатление на них произвела кабина-тренажер машиниста поезда, в которой на экранах установлен симулятор тоннелей городского метрополитена.В конце экскурсии ребята сели в поезд и на практике познакомились с тем, как он выезжает из депо на линию. А в вестибюле станции «Суконная слобода» их ждали Дед Мороз и Снегурочка. Исполнив для них песни, дети получили сладкие подарки. Блеск в глазах ребят после экскурсии подсказывает, что многие из них выберут для себя профессию, связанную с электротранспортом.А перспективы у городского электротранспорта колоссальные. Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу продлить линию 5-го маршрута до поселка Борисково, что позволит сделать его кольцевым. Начаты работы на некоторых станциях будущей второй ветки метрополитена. Все это позволит создать новые рабочие места в комфортных для труда условиях.