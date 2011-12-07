Гости «Казанских ведомостей»: от Санкт-Петербурга до Индии

- Если кремль - сердце Казани, то Старо-Татарская слобода - это ее душа. Это действительно уникальный историко-архитектурный комплекс нашего города. Здесь жили богатые купцы, ремесленники, творческая интеллигенция. Именно здесь зародилась городская культура татарского народа.- Мы жили просто и были довольны своей жизнью. У нас была зарплата в 120 рублей, но нам давали бесплатно квартиры. Сейчас футболисты заключают миллионные контракты. Но я считаю, что такие баснословные зарплаты ничем не оправданы. Это в корне неправильно. Одно дело, когда игроки бьются за победу. И совсем другое, когда просто отрабатывают гонорары.- Многие считают, если объект включен в Список Всемирного наследия, то ЮНЕСКО выделяет деньги на его реставрацию. Это совсем не так. Наоборот, это Татарстан взял на себя обязательства по возрождению этих объектов и сохранению их для будущих поколений.- Простота шашек обманчива. Шахматы и шашки - это модель жизни. Шашки - игра более четкая и конкретная. Здесь один неверный ход, всего одна ошибка, даже в самом начале партии, может привести к поражению. А в шахматах, если ошибся, есть возможность исправить ситуацию в ходе игры.- Во время съезда Всемирного конгресса татар я предложил создать в Казани музей татарской эмиграции. Надеюсь, что этот проект будет реализован. В Казани надо создавать как можно больше разных музеев, галерей, выставочных залов. Они необходимы, чтобы как можно больше людей в стране и мире узнавали о Казани, ее талантливых людях.- Как татарин, как патриот я по идее должен встать на защиту татарской музыки. Но у меня возникает вопрос: а есть ли она, татарская музыка? Безусловно, у нас были и есть талантливые композиторы. Но в целом татарская музыка отстает от европейской. Европейской композиторской школе много столетий, а татарская профессиональная музыка стала развиваться только в середине XX века.- В Татарстане задолженность по жилищно-коммунальным услугам составляет больше 6 миллиардов рублей, в том числе долгов казанцев - на 2 миллиарда. По своему опыту скажу, что среди неплательщиков лишь 10 процентов реально не могут платить ввиду трудного материального положения, остальные просто не хотят!- Мы должны популяризировать архивы. Поэтому ищем новые формы работы: экскурсии по архивным залам, историческим улицам Казани, организация различного рода выставок исторических документов из наших фондов, встречи с интересными людьми, которые решили передать на хранение свои личные документы в наш архив.- Мы не ставили в «Алиф» такой задачи - популяризировать татарский язык. Сохранение языка - это большая проблема. С ней сталкиваются во всех странах мира. И одним решением сверху решить ее невозможно. Здесь каждому человеку надо начинать с себя. Это серьезная работа над собой.- Татарскому поэту, писателю выйти на российскую и международную арену мешает татарский язык. Нужны переводчики. Мне крупно повезло: когда я начал писать, у нас появились Эльмира Блинова, Вячеслав Баширов, Борис Вайнер, Сергей Малышев. Они сами прекрасные поэты и замечательно переводили стихи татарских поэтов на русский язык.- Я родился в Индии, уехал учиться в Казань. Здесь нашел себе жену Гульназ. Сначала отец был против моего отъезда и женитьбы. Но после того как у нас с Гульназ родился первый ребенок - сын, папа прочел молитву в храме и раздал сладости бедным. Он простил меня.- Сложностей с прокатом много. Собрать короткометражки, анимационные фильмы в альманахи не проблема. Проблема - заработать на этом деньги. Но существует система параллельного кинопроката: прокат по клубам, дворцам и домам культуры, составление тематических программ, творческие встречи с кинопоказами.- Да, увеличение пенсионного возраста - крайне непопулярная мера. Но это вынужденный шаг. Если не менять пенсионную систему, то качество жизни пожилых граждан будет ухудшаться. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы, выходя на заслуженный отдых, человек гарантированно получал достойную пенсию.- Нам всем иногда хочется посмотреть на чужую жизнь - интересную и нереальную. Когда на экране один герой дерется с десятью бандитами и побеждает - это круто. Когда звучит музыка, все танцуют и поют - здорово. И мы на какое-то мгновение хотим оказаться на месте этих героев, почувствовать себя такими же счастливыми.- Суфизм основывается не на боязни Бога, а на любви. Страх - это боязнь принять решение, боязнь сделать шаг, что-то изменить в своей жизни. Страх мешает радоваться жизни. Вся жизнь современного человека - однообразная погоня то за одним, то за другим. Они бегут за тем, что им совсем не нужно, поэтому и счастья от жизни не ощущают.- Когда собираешься в долгое странствие, надо понимать, что тебе придется отказываться от привычного уклада жизни, комфорта. Это тяжело, но именно в тот момент происходит перезагрузка сознания. Ты вдруг открываешь в себе такие силы, такую выносливость, о которых и не подозревал.- Проект партии «Единая Россия» «Культура малой родины» включает три направления работы: «Местный Дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры - детям». Они направлены на обеспечение равного доступа граждан России к культурным ценностям, предоставление возможности и условий для развития творческих способностей детей и талантливой молодежи.- Казанский международный фестиваль мусульманского кино - значимое событие. Правда, он попал в «ловушку» своего названия. Многие известные кинематографисты с радостью приехали бы в Казань на фестиваль, но их настораживает слово «мусульманский». Приходится убеждать коллег, что это не религиозный, а абсолютно светский кинофорум.- Мне повезло работать с композиторами, стоявшими у истоков татарской профессиональной музыки, - Рустемом Яхиным, Назибом Жигановым, Александром Ключаревым, Джаудатом Файзи и многими другими. Каждое имя - легенда... Это наши великие классики. Не зря их называют татарстанской «Могучей кучкой».- Я многому научился у Нуриева. Он всегда отстаивал свою жизненную позицию, свое право на свободу. Для артиста важно быть свободным, иначе он не сможет творить. Это мне близко. Я по гороскопу Лев - по своей природе лидер, человек свободолюбивый, целеустремленный. Но после фильма замечаю, что стал более жестким, требовательным к себе.- Что такое страх? Это выброс адреналина в кровь, сжигающий кислород в крови. Учеными доказано, что 8 процентов изменений кислорода в крови выливаются в неуправляемый страх, 35 процентов - это уже смерть. Со своими страхами надо дружить! Если минуту энергично «побить» себя, обхватывая плечи кистями со словами «Это мой день! Это мой час!», страх пройдет.- Вообще, что человеку нужно для счастья? Ощущение того, что он нужен, ощущение реализованности. А если у тебя есть и идеи, и силы, и желание что-то делать, но ты не знаешь, куда с ними податься, то начинаешь опускать руки или искать другие места, где можно реализовать свои замыслы. Но у нас есть огромное желание быть нужными здесь.