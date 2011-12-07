Как подписаться на «Казанские ведомости» в интернете?

Для этого необходимо перейти на сайт почты России по ссылке.После чего выбираем периодичность выхода газеты. Обратите внимание, что наше издание представлено в каталоге «Почты России» тремя вариантами. Будущим подписчикам номера с телепрограммой, выходящего по четвергам, необходимо выбрать «Казанские ведомости» чт». Желающим получать газету три раза в неделю - по вторникам, четвергам и пятницам - «Казанские ведомости» вт-чт-пт». А читателям всех выпускаемых редакцией номеров с учетом делового выпуска - «Казанские ведомости» вт-ср-чт-пт».В открывшемся окне выбираем месяцы или полугодие, на которые хотим оформить подписку. В окне «Доставка» выбираем из предложенных вариантов: «Домой», «До востребования» или «Абонементный ящик». Выбрав опцию «Домой», аполняем адрес и ФИО получателя. Выбрав опции «До востребования» или «Абонементный ящик», указываем номер почтового отделения и ФИО.Нажимаем «В корзину» и расплачиваемся банковской картой.С помощью интернета можно не только подписать себя, но и сделать подарок своим друзьям и родственникам. Оформив подписку, вы и ваши близкие гарантированно будете в курсе всех новостей в городе и республике. Также можете подарить подписку на «КВ» социальным учреждениям РТ (список доступен по ссылке).