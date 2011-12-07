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Фарид Мухаметшин: Более 70% расходов в республиканском бюджете 2021 года - социально значимые

Работа над составлением республиканского бюджета на 2021 год проходила в сложных условиях.

Как рассказал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на традиционной предновогодней пресс-конференции, бюджет 2021 года получился особенно «напряженный». Финансовые потери республики из-за пандемии составили около 40 миллиардов рублей. Но, не смотря на все трудности этого периода, удалось сохранить социальную направленность основного финансового закона Татарстана. Более 70% расхода в республиканском бюджете – социально значимые.

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