Мухаметшин: В Конституцию РТ придется ввести коррективы из-за поправок в Основной закон России

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сообщил, что из-за внесенных в этом году поправок в Основной закон России в Конституцию Татарстана также придется ввести коррективы.

На пресс-конференции глава парламента заявил, что сейчас происходит подготовка к внесению изменений в законодательство республики, «в том числе и в Конституцию Татарстана по тем поправкам, по которым проголосовала вся страна».

По словам Мухаметшина, на данный момент ожидается блок законопроектов по социальным вопросам. Он также добавил, что название республиканского парламента остается неизменным. Аналогичная ситуация с законопроектом по наименованию должности руководителя региона.