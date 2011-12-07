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Профессор КФУ: Лучше отказаться от газированных напитков, а некоторые фрукты стоит есть отдельно от основного приема пищи

Грейпфрут содержит вещества, ухудшающие работу важного фермента, отвечающего за выведение из клеток вредных соединений.

Профессор КФУ Герман Будников сообщил, что можно пить и есть с новогоднего стола. Об этом передает пресс-служба вуза.

По словам Будникова, следует отказаться от сладких газированных напитков, поскольку они могут вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, а значит и обострение заболеваний ЖКТ. Он отметил, что в них наряду с углекислотой содержатся еще и подсластители, красители и усилители вкуса. Это же касается шампанского и вина.

Также по мнению ученого, лучше не ставить на праздничный стол грейпфрут, поскольку тот содержит вещества, ухудшающие работу P-гликопротеина — важного фермента, отвечающего за выведение из клеток вредных соединений. Особенно цитрус не желательно есть тем, кто пьет лекарства, поскольку некоторые из них нельзя совмещать с его соком. Он может снижать эффективность препаратов и повышать риск появления побочных эффектов.

Кроме того, Будников посоветовал есть мандарины, яблоки, груши, бананы, апельсины и виноград отдельно от основного приема пищи. Дело в том, что фрукты могут вызвать брожение. 

КВ
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