Профессор КФУ: Лучше отказаться от газированных напитков, а некоторые фрукты стоит есть отдельно от основного приема пищи

Профессор КФУ Герман Будников сообщил, что можно пить и есть с новогоднего стола. Об этом передает пресс-служба вуза.

По словам Будникова, следует отказаться от сладких газированных напитков, поскольку они могут вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, а значит и обострение заболеваний ЖКТ. Он отметил, что в них наряду с углекислотой содержатся еще и подсластители, красители и усилители вкуса. Это же касается шампанского и вина.

Также по мнению ученого, лучше не ставить на праздничный стол грейпфрут, поскольку тот содержит вещества, ухудшающие работу P-гликопротеина — важного фермента, отвечающего за выведение из клеток вредных соединений. Особенно цитрус не желательно есть тем, кто пьет лекарства, поскольку некоторые из них нельзя совмещать с его соком. Он может снижать эффективность препаратов и повышать риск появления побочных эффектов.

Кроме того, Будников посоветовал есть мандарины, яблоки, груши, бананы, апельсины и виноград отдельно от основного приема пищи. Дело в том, что фрукты могут вызвать брожение.