Рассекречивание архивов продолжается

Как рассказала председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, у этих документов истек срок действия грифа «Совершенно секретно» и теперь они будут введены в научный оборот. В следующем плановая работа по рассекречиванию документов будет продолжена.

Также Гульнара Габдрахманова сообщила, что всего за 2020 год архивами республики исполнено 80 тысяч 346 запросов.

— Санитарно-эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и в работу архивов. Пандемия подтолкнула нас решать задачи не традиционно, искать новые формы реализации наших планов. В некоторых вопросах даже помогла решить острые проблемы. Например, Государственному архиву удалось ликвидировать задолженность по исполнению запросов социально-правового характера. — отметили глава Госкомитета РТ по архивному делу.