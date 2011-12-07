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В РТ составили рейтинг автошкол, выпускники которых совершали смертельные ДТП

В Казани таковых обнаружили шесть.

На официальном сайте Федерации автошкол Татарстана появился рейтинг автошкол, выпускники которых совершали смертельные ДТП.

В список вошла 91 автошкола, чьи выпускники со стажем вождения не более двух лет становились участниками смертельных аварий, случившимися в этом году.

Известно, что в антирейтинг входят зеленодольское ГО ТРО ОО ВОА, нижнекамский ЧОУ ДПО СТК «Шинник», автошкола Тетюшевского сельскохозяйственного техникума, альметьевская «Автошкола ДЖЕК 116», а также шесть автошкол из Казани – «Автоспецсервис», ФГБОУ ВПО «КГАСУ», ООО УЦ «Сатурн», ГБПОУ «ЗМК», ООО «Технический центр образования» и ООО «Казанский Образовательный Центр».

Также был составлен рейтинг и тех автошкол, чьи ученики смогли сдать экзамен на права с первого раза. На первом месте казанская «Сфера», на второй — «А-Мастер класс», а бронза досталась «Автотехказань».

КВ
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