В РТ составили рейтинг автошкол, выпускники которых совершали смертельные ДТП

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На официальном сайте Федерации автошкол Татарстана появился рейтинг автошкол, выпускники которых совершали смертельные ДТП.
В список вошла 91 автошкола, чьи выпускники со стажем вождения не более двух лет становились участниками смертельных аварий, случившимися в этом году.
Известно, что в антирейтинг входят зеленодольское ГО ТРО ОО ВОА, нижнекамский ЧОУ ДПО СТК «Шинник», автошкола Тетюшевского сельскохозяйственного техникума, альметьевская «Автошкола ДЖЕК 116», а также шесть автошкол из Казани – «Автоспецсервис», ФГБОУ ВПО «КГАСУ», ООО УЦ «Сатурн», ГБПОУ «ЗМК», ООО «Технический центр образования» и ООО «Казанский Образовательный Центр».
Также был составлен рейтинг и тех автошкол, чьи ученики смогли сдать экзамен на права с первого раза. На первом месте казанская «Сфера», на второй — «А-Мастер класс», а бронза досталась «Автотехказань».