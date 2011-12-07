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Вакцину от COVID-19 разрешили применять россиянам старше 60 лет

Результаты испытаний показали безопасность препарата для людей старшего возраста.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о разрешении вакцинации лиц старше 60 лет «Спутником V».

В эфире телеканала «Россия-24» он рассказал о том, что ведомство «одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению». Теперь вакцину от новой коронавирусной инфекции разрешили применять россиянам старше 60 лет.  

По сообщению «Интерфакса», результаты испытаний показали безопасность препарата для людей старшего возраста. Прививки начали делать уже во всех российских регионах.

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