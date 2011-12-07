Врачи Татарстана констатировали еще три случая смерти от коронавируса

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Минздрав РТ сообщил о еще трех случаях смерти от COVID-19.
По информации пресс-службы ведомства, причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы и в результате лабораторного исследования. Вирус идентифицировали у пациентов в возрасте 85, 79 и 62 лет.
Так, на 27 декабря в республике зарегистрировали 185 случаев смерти от коронавируса.
Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в республике зафиксировали еще 106 новых случаев заражения COVID-19. Выписали за минувшие сутки 20 человек.