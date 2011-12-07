Дачные соседи Стив, Горыныч и Бармалей

А ведь совсем недавно целое лето наслаждались неописуемой красотой природы пригорода Казани. Правда, одно огорчало. Впервые за многие годы лукавый коронавирус общение с соседями свел до минимума, а лавка для теплых, откровенных вечерних посиделок вовсе осталась нетронутой. Целый сезон нашу дачную жизнь в основном украшали только гости из дикой природы, друзья внука — Стив, Горыныч и Бармалей.

Главным гостем на участке был ушастый ежик Стив, на удивление совершенно не пугливое благородное создание. У нас есть место отдыха с искусственным прудом, где в теплые вечера пьем чай. Так вот однажды Стив, не обращая на нас никакого внимания, подошел к водоему, утолил жажду и без спешки тихо удалился. Наши шумные комментарии остались без внимания. Стали мы его подкармливать, а любил он жареные куриные крылышки. Как-то прямо перед его носом для него предназначенные крылышки утащила сорока, тут ежик не растерялся: в следующие разы сразу стал их прятать в поленницу, в свой летний ковчег. Слышно было только, как с аппетитом лакомится.

А вот обыкновенный уж Горыныч старался не попадаться нам на глаза, при встрече постоянно норовил уползти под крылечко, где и проживал. Люди ему неинтересны. Мы Горыныча оберегали, ведь он охранял огород от грызунов и радовал глаз грациозным перемещением с гордо поднятой золотистой головой. Опасаясь, что может уйти, стали даже обхаживать — ставили миску с молоком, но он не дотрагивался, видимо, с трапезой проблем не испытывал.

Что касается землеройного крота Бармалея, то этот гость доставлял некоторые неудобства: на грядках его усилиями постоянно появлялись большие земляные бугорки. Но прирожденные шалости мы ему прощали, остатка урожая нам хватало. Как положено кроту, за все лето Бармалей ни разу на поверхность земли не вылезал, увидеть его не удавалось.

В целом сезон с ними прошел очень здорово. Однако в конце хочу уточнить: не они, а мы у Стива, Горыныча и Бармалея летом были в гостях. Ведь на землях садового товарищества они обитали задолго до появления дачников, да и сейчас живут — они здесь хозяева.