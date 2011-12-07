Домашний поросенок - это антистресс

Первое, что мы услышали, войдя в дом, — громкое и энергичное похрюкивание. Это Хрюня спешил познакомиться с гостями. Он вышел — красивый, в синем вязаном жилете. Вслед за кабанчиком появился рыжий кот и внимательно контролировал ситуацию.

Хрюня каждому ткнулся пятачком, дал погладить себя и отправился в зал, где забрался на диван, очень ловко освободился от жилетки и прилег отдохнуть, но при этом внимательно слушая, что говорят о нем.

Знакомимся с хозяевами. Эльвира — визажист, Андрей — адвокат, их 12-летний сын Платон, а также 7-летний кот Натан и Хрюня (по паспорту Борис), которому в феврале исполнится три года. По человеческим мерам — это около 20 лет — парень молодой.

— Хрюня у нас живет уже два года. 2019-й был годом Земляной Свиньи, и мы решили завести кабанчика. В питомнике в Сергиевом Посаде купили годовалого поросенка породы вьетнамская вислобрюхая, — рассказала Эльвира. — Кабан, живущий дома как собака, — это редкость. Очень интересно наблюдать, как он растет, развивается. Хрюня — общительный, разговорчивый, упрямый, любопытный. И умный. Оказывается, уровень интеллекта у свиней высокий. Он может хранить в памяти более 500 запахов людей. Если человек впервые пришел к нам в гости, Хрюня с ним знакомится, и когда тот приходит снова, узнает его. Удивительно, но Хрюня безошибочно распознает вегетарианцев и относится к ним с особым теплом и радушием. Кстати, c тех пор, как у нас появился поросенок, мы принципиально перестали кушать свинину.

Хрюня очень восприимчивый, отлично чувствует настроение каждого из нас и умело подстраивается. Если начинаешь разговаривать на повышенных тонах, он тоже показывает характер — начинает встревать в разговор, всем своим поведением показывая, что у него тоже есть право голоса.

— А где выгуливаете кабанчика?

— У нашего дома есть небольшой участок, и он сам там гуляет. На участке у него определенное место для туалета. Спит на кухне у батареи.

— Насколько хлопотно ухаживать за таким необычным домашним питомцем, каким заболеваниям он подвержен?

— Свиньи подвержены сердечной недостаточности, пневмонии, простудам, поэтому сквозняки для них противопоказаны. У них повышенный риск развития артроза, остеопороза. Они малоподвижны, поэтому нарушаются обменные процессы в организме. Надо гулять, чтобы суставы работали. Для поддержания здоровья необходимо сбалансированное питание. Мы кормим Хрюню кашами, обязательно в его рационе овощи и фрукты, орехи.

— Наверное, непросто найти доктора Айболита для такого специфического пациента?

— Это серьезная проблема. Мы обращались в ветклиники, даже в ветакадемию. Но оказалось, что специалистов по лечению свиней у нас нет. Есть животноводы, но это не то. Когда мы брали поросенка домой, даже не подозревали, что будет столько сложностей. Пришлось стать самой свинаркой, вникать в тему, все изучать самостоятельно. Мы искали специалистов на форумах в интернете, познакомились со многими заводчиками вьетнамских вислобрюхих свиней. Общаемся с ними, они дают консультации, советы. Еще нам очень повезло: наша соседка — заводчица собак, она грамотный, опытный кинолог, помогает во многих вопросах.

— Интересно, как Хрюня нашел общий язык с котом Натаном?

— У нашего кота тоже непростая история. Он рос в семье. Но там у ребенка выявили аллергию на шерсть, и им пришлось с котом расстаться. Его отдали в приют. Когда мы Натана взяли оттуда, он находился в стрессовом состоянии, и понадобилось немало времени, чтобы он поверил нам, понял, что мы никогда его не бросим.

Натан живет с нами уже больше 6 лет. Хрюню он принял сразу, стал его опекать, воспитывать. Когда Хрюня болеет, кот не отходит от него, греет собой. Правда, Натану приходится кушать на подоконнике, потому что Хрюня запросто может съесть его еду.

— Для животного важно знать, кто в доме хозяин…

— Да, Хрюня четко понимает свое место в семейной иерархии. Я для него мама. Андрей — папа, друг. Он Хрюню может и погладить, и приструнить, когда тот разбалуется. Поэтому Хрюня в отношениях с Андреем соблюдает уважительную дистанцию.

Кот Натан точно старший брат. Платон — младший брат. Если у нас с сыном возникают споры, Хрюня всегда на стороне Платона и защищает его: ругается на нас, может огрызнуться, слегка прикусить. В общем, дает понять: «Не трогайте его, он под моей защитой!». Вот таким образом он разруливает, «расхрюкивает» любую конфликтную ситуацию. Хрюня — наш антистресс. Пообщаешься с ним, погуляешь, и легче на душе становится, настроение поднимается…