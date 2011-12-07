Экологи отреагировали на жалобу казанца об огромной свалке грязного снега в Азино

Инспекторы Минэкологии РТ отреагировали на жалобу казанца о появлении огромной свалки грязного снега.

По информации неравнодушного жителя города, незаконное складирование снега находится в микрорайоне Азино, в овраге между улицами Минская и Закиева. Он отметил, что такое образование свалки происходит там уже не первый год. А все потому, что нарушители не хотят платить деньги за легальную переработку снега, а предпочитают сбрасывать его неподалеку. Хотя в 300 метрах от этого места находится снегоплавильная станция.

В своем видеоролике он отметил, что нарушители отравляют впитавшим в себя дорожные реагенты снегом землю, а потом и реку Ноксу. После этого обращения экологи выехали на место происшествия. Они определят, какое наказание последует за данное нарушение, заключили в министерстве.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что убранный с улиц городов снег загрязнен реагентами, и при таянии он может попасть в почву или в водные объекты. Поэтому вывозить его можно только в специальные места. Для этого в Казани определены восемь площадок и шесть снегоплавильных станций.