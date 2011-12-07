Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Галимова о повышении платы за проезд в общественном транспорте: Решение будет принимать рабочая группа

Сперва эксперты проанализируют ситуацию на рынке перевозок.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте республики.

По ее словам, повышать плату будут только на основе решений рабочей группы, которая предварительно проанализирует ситуацию на рынке перевозок.

«Давайте опираться не на идеи, а на конкретный анализ ситуации, и уже на основе него принимать решения», — заключила Галимова. 

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как с таким предложением выступил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. По его мнению, дабы избежать резкого большого роста тарифа, предлагается сделать ежегодный. Размер такого он определил в один рубль.

КВ
Лента новостей