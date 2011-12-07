Галимова о повышении платы за проезд в общественном транспорте: Решение будет принимать рабочая группа

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала вопрос повышения платы за проезд в общественном транспорте республики.

По ее словам, повышать плату будут только на основе решений рабочей группы, которая предварительно проанализирует ситуацию на рынке перевозок.

«Давайте опираться не на идеи, а на конкретный анализ ситуации, и уже на основе него принимать решения», — заключила Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как с таким предложением выступил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. По его мнению, дабы избежать резкого большого роста тарифа, предлагается сделать ежегодный. Размер такого он определил в один рубль.