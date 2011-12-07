История страны в вещах. Выпуск №1

Уважаемые читатели!

В 2017 году в «Казанских ведомостях» стартовал проект «История Татарстана в вещах», который мы реализовали совместно с Национальным музеем Республики Татарстан и Ассоциацией музеев РТ. Новая рубрика вызвала большой интерес у нашей аудитории, всего вышло 53 выпуска.

В 2021 году мы решили продлить проект в новом формате и расширить географию участников — публиковать истории не только татарстанцев, но и россиян, жителей ближнего зарубежья, тех, кому интересна эта тема. Отныне наша рубрика будет называться «История страны в вещах». Предлагаем принять в ней участие всем, кому есть что рассказать о вещах, в которых отразилось время. Это должны быть истории об обычных и необычных предметах, которые служили людям. Объясните, какое значение имели эти вещи и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории, так и прошлых веков.

Если вещь у вас сохранилась, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю страны в вещах! Они, самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Венера ЯКУПОВА, ведущая рубрики, главный редактор газеты «Казанские ведомости»

Четки

В каждой семье есть предмет, особо хранимый всеми домочадцами. У нас это финиковые четки ручной работы, которым уже около 100 лет. В детстве мне казалось, что это просто бусы. Папа ими дорожил и не давал мне в руки, видимо, боялся, что они могут рассыпаться. На самом деле четки напоминают ожерелье, на нитку которого нанизаны косточки фиников, всего их 99. Традиционно четки в исламе содержат 99 бусин — согласно количеству имен Аллаха.

Давно родителей уже нет в живых, но висят финиковые четки как память о вере в добро и любовь.

Изготовление четок имеет свои нюансы: сделать их сможет лишь тот человек, который подойдет со всей душой к этому процессу. Наши четки сделал мой папа. В их изготовлении я тоже принимал участие. Четки — предмет индивидуальный, поэтому передавать их кому-либо во временное пользование нежелательно. После пользования четками рекомендуется взмахом руки снять с них напряжение и потереть сухой тряпочкой.

Наши четки были со мной во время международного марша мира и согласия мусульман «Нур жолы» в 2009 году по странам Востока. Я оказался единственным представителем из России. За 128 суток нами было пройдено 7522 км, из них 5478 км на автобусе, а 2044 км пешком. Каждый день участники марша проходили пешком 27 км пути с пятикратной молитвой. Четки — наша семейная реликвия, помогали мне в пути преодолеть этот нелегкий маршрут.

Ильдар Замалетдинов, учитель, мастер спорта России по туризму, Казань

Джинсомания

Неконтролируемому пополнению шифоньера джинсами положил конец переезд с одной квартиры на другую. Сложил стопками, посчитал. Оказалось, что при желании могу весь месяц каждый день ходить в разных джинсах. И смог. Даже рубрику «Джинсовый месяц апрель» завел на своей страничке в «Фейсбуке», где делал ежедневные посты. В итоге понял, что от половины запаса могу избавиться с легким сердцем.

Для большинства потенциальных строителей коммунизма в 70 — 80-х годах обладание первыми заграничными штанами с пятым карманом спереди, кожаным патчем сзади, медными клепками повсюду и нарочито обозначенными швами являлось своего рода обрядом посвящения. Любой процесс такого рода требовал определенных жертв. Надо было клянчить обнову у родителей, безоговорочно принимая все условия касательно своей успеваемости и поведения. Кому позволяли силы, сноровка и возраст — подрабатывать и копить, отказывая себе в маленьких радостях.

При любом раскладе приходилось непросто. Цена на джинсы на черном рынке доходила до 200, а то и более рублей, что превышало среднюю зарплату рядового гражданина СССР. В магазинах ценник был 80 — 90 рублей, но купить за такие деньги было практически невозможно из-за спроса, превышавшего предложение в разы.

Мне в этом повезло. В уральском поселке, где я вырос, был леспромхоз. Он отправлял пиломатериалы на экспорт, получая взамен импортные товары. Дефицитные вещи реализовывались в основном передовикам по талонам. Благодаря ударному труду родителей я в 9-м классе, не прилагая к тому особых усилий, стал обладателем восьмидесятирублевой Montana. Те джинсы, к слову, западногерманские и не имеющие к США никакого отношения, кроме названия, оказались единственной настоящей и качественной джинсой в моем гардеробе на много лет. В 90-е настала эпоха польско-турецко-китайского ширпотреба. Он не только наводнил рыночные развалы, но и положил начало шмоточной всеядности и доступной «каквсешности», обезличивших не одно поколение россиян.

Настоящее — стояще. В джинсах в наше время можно хоть в мир, хоть в пир. Еще не так давно они в сочетании с пиджаком считались полной безвкусицей и свидетельствовали об отсутствии стиля у хозяина. Сегодня же удачное сочетание этих деталей одежды является популярным стилевым решением. Главное — не вопреки дресс-коду и знать, какой фасон и с чем.

Что насчет моей, назовем ее так, джинсомании, то она родом как раз из дефицитного детства и изобиловавшей подделками молодости. Джинсы — классика навсегда!

Кстати, разбираться сегодня в них куда сложнее, чем в те же советские времена. Фарцовщик, казавшийся тогда посетителям барахолок едва ли не академиком, сегодня с трудом бы подтвердил наличие начального деним*-образования. Век глобализации поставил все с ног на голову. Мир, покоившийся на трех китах деним-мира — Levi’s, Wrangler и Lee, рухнул: компании вывели свое производство из США и разбросали по всему миру. Например, самым большим моим разочарованием было получить в подарок левайсы из Сан-Франциско Made in China. Да и вообще, в наше время строчить джинсы взял за правило едва ли не каждый производитель повседневной одежды. Кажется, пойди разберись что к чему.

Но можно. И даже нужно. Зачем? А затем, чтобы не предавать юношеские мечты. Сохранить в душе их отголоски с возрастом все важнее. Носите джинсы! Пусть их будет не дюжина.

Придется снова проводить ревизию. Доведись выбирать единственные, оставил бы штатовский Tellason. Покупка их за 230 баксов для далеко не миллионера оказалась сродни поездки на машине времени. Эмоциональный провал в эпоху, когда американскую джинсу брали на ВСЕ деньги. Разве что оставалось на молдавский портвейн, чтобы обмыть обнову, а затем вдохновенно спеть: «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы…».

Думаете, мне нужно обратиться к психоаналитику? Сразу, как только появится тот, у которого кушетка будет обтянута денимом.

Дмитрий Сивков, главный редактор газеты «Шалинский вестник», п. г. т. Шаля, Свердловская область

*Деним — плотный материал из чистого хлопка, окрашен в синий цвет с лицевой стороны и имеет характерное переплетение. Джинсовая же ткань является облегченной версией полотна. Название от французского города Ним, где производили парусиновую ткань «саржу из Нима» (франц. serge de Nimes). На прочную парусину в XIX веке обратил внимание американец Леви Страус, основатель легендарной компании Levi Strauss & Со.