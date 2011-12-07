Как бесплатные юристы предлагали мне увеличить размер пенсии

И поспешила в офис, что в центре Казани. В приемной немноголюдно, уютно и комфортно. Красивые девушки и молодые люди в стильных костюмах доброжелательно встречают каждого клиента, предлагая кофе или чай. Мне сказали: «Немного подождите, вас вызовут». Ждать пришлось недолго. Не успела пролистать яркий журнал мод за последний месяц, как позвали на прием. В кабинете любезно встретили два молодых человека: «Какой у вас вопрос?».

Отвечаю, хочу выяснить, правда ли, что с 1 января мою пенсию в сумме 15000 рублей не проиндексируют и я потеряю 1000 рублей. Молодые люди подробно отвечают на мой вопрос. Причем в консультации участвовали онлайн более опытные специалисты из Екатеринбурга. Приятно. Я поняла, что все будет хорошо. При увольнении мне пересчитают пенсию с учетом индексации. Уже направилась было к выходу, как один из молодых людей вдруг заявил: «Ваша пенсия очень маленькая. На нее не прожить. Мы поможем вам увеличить пенсию, получить звание «Ветеран труда» и пересчитать ее за последние три года».

Заманчиво, конечно. Но если бы все было так просто, то в приемной этой юридической конторы сейчас стояла бы очередь из пенсионеров, подумала я. И оказалась права. Мои размышления прервали следующие слова специалиста: «Подобная услуга стоит всего 36600 рублей». Поняв в чем дело, попрощалась и собралась уйти, но словоохотливые молодые юристы оказались настойчивыми. Как начали говорить! Привожу лишь фрагмент нашего диалога:

- Вы хотите красиво жить? Мы видим, у вас шикарный телефон и вы прекрасно выглядите... Мы берем с вас по минимуму, соглашайтесь!

- Я хочу подумать.

- Нет, платите сегодня. Быстрее заплатите - быстрее получите результат. Мы не обманываем.

- У меня нет с собой денег. Возьмете их, когда повысите мою пенсию.

- Можете заплатить пока половину, например, 15000.

- Я пришла за бесплатной консультацией, а вы просите деньги.

- Посмотрите отзывы в интернете и на нашем стенде. Мы помогаем всем, кто к нам приходит. Ну, заплатите сколько сможете.

- С вами все ясно...

Когда наконец я вышла в коридор, за мной громко, с треском захлопнули дверь... А в приемной офиса люди ждали своей очереди на «бесплатную» консультацию к юристам. Кто-то делился проблемами с продажей квартиры. Кому-то был срочно нужен кредит. Кого-то беспокоили вопросы о разводе. Неужели они поверят тем юным юристам и отдадут им свои кровные, честно заработанные деньги?..

Илюся ГАЗИЗОВА