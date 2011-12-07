Как правильно подкармливать бездомных животных?

Помочь животному выжить — благородное дело. Конечно, было бы лучше не просто подкармливать, а найти беспризорнику новый дом, хороших хозяев. Однако это не всегда возможно.

Предлагать все подряд братьям нашим меньшим не стоит. Макароны, смешанные с бульоном не первой свежести и костями, — это не еда.

Об уличных бродяжках некому заботиться. Если случится серьезное отравление или будут повреждены органы пищеварения, то животное, скорее всего, погибнет. Помощь не придет.

Лучше всего покупать для собак и кошек сухой корм, при этом оставляя рядом с импровизированной столовой емкость с водой. Но далеко не у каждого из нас найдутся средства на специальные пищевые продукты. Можно давать четвероногим и натуральную еду.

Ни для кого не секрет, что хвостатые беспризорники питаются чем попало. Исследуют помойки, копаются в мусорных контейнерах. Именно поэтому еда с человеческого стола — далеко не самая плохая альтернатива пищевым отбросам.

В рацион включаются сырое или отварное мясо, субпродукты, овощи, каши, обезжиренный творог и молоко. Время от времени позволительно угощать хвостатых рыбой и куриными яйцами. С костями, особенно рыбными, следует быть осторожными. Они не перевариваются в желудке, проходят транзитом через весь кишечник и травмируют слизистую.

Для прикорма надо отвести специальное место. Пусть животные привыкают питаться только на нем.

В подъезд бездомных зверей пускать не стоит. Там может появиться стойкий неприятный запах, станет грязно, жильцам это не понравится. «Столовую» для беспризорников лучше обустроить на улице. Но не нужно забывать о том, что мусорные площадки привлекают таких опасных грызунов, как крысы и мыши. Они представляют огромную опасность для здоровья людей, являясь переносчиками нескольких десятков различных заболеваний, среди которых — столбняк, бешенство и чума.

Любители птиц должны размещать кормушки там, где пернатые чувствуют себя наиболее комфортно: на деревьях или в ветвях высоких кустарников.

Лучше не устанавливать «столовые» рядом с автотрассой: иногда птицы становятся причиной серьезной аварии, пугая водителей неожиданным появлением перед лобовым стеклом. Мест большого скопления народа тоже лучше избегать, чтобы птицам было спокойней.

Подумайте о том, чтобы уберечь птиц от кошек и собак. Увлекшиеся поеданием корма с земли пернатые становятся легкой добычей хищников.

В кормушки можно насыпать ячмень, пшеницу, пшено, овес и семена подсолнечника. Синицы и дятлы не откажутся от орехов. А например, снегири будут рады сушеной рябине.

Подкармливая бездомных животных, надо помнить, что периодически обнаруживая легкодоступную еду в одном и том же месте, они закрепляются на этой территории. Размножаясь, животные сбиваются в стаи. Они будут охранять свои владения.

Поэтому приучать к подкармливанию стоит не больше одного или двух животных. В этом случае можно избежать ненужных проблем.