«КВ» - 30 лет: листаем подшивку. Выпуск №4

1994 год

Тема приватизации в тот год была одной из самых актуальных. В «КВ» открылась рубрика «Азбука собственника», которую вела Амина Ганеева. В материале «Каждому жителю Татарстана — по семь акций» на вопросы читателей «КВ» ответил заместитель председателя Госкомимущества РТ Дамир Бикбов. 31 марта вышло интервью с депутатом горсовета Брониславом Фаттаховым «Ухожу в отставку. Не согласен с политикой приватизации». Большой отклик вызвал и материал Ирины Игнатьевой «Жили не тужили — и вот стали акционерами» (22 марта).

В гостях у редакции «КВ» побывал вице-президент РТ Василий Лихачев. Подробности визита можно узнать в статье «Ведомости» — газета, которая дарит надежду» (25 марта).

Зарплата и квартплата — вечные темы. И сейчас с интересом читается материал Ольги Кондревой «Приравняем квартплату к зарплате» (25 марта).

30 марта вышло интервью главного редактора «КВ» Любови Агеевой с мэром Казани Камилем Исхаковым «Трудно, но работать можно… и нужно».

Тема соцзащиты остается в центре внимания «КВ». 3 февраля опубликовано интервью Софьи Иониной с министром труда и социального обеспечения РТ Галиной Лоцмановой; 2 марта — с руководителем городского управления социальной защиты малоимущих Татьяной Ларионовой.

В «КВ» появилась рубрика «Спор-клуб», где эксперты обсуждали самые злободневные проблемы. Тема первого выпуска «Спор-клуба» — «Магия, уголовщина, прагматики и вожди». Оппоненты — бывшие кандидаты в депутаты Валерий Курносов и Михаил Глухов.

Появилась новая рубрика «Прямая связь». Например, специалисты городского центра труда и занятости Казани отвечали читателям «КВ», что делать, если человек потерял работу.

Газета продолжает тему сохранения исторического центра Казани. 25 января вышел материал «Кремль: в ожидании реабилитации»; 6 июля — фоторепортаж Михаила Соколова «Трущобы рушатся, как карточные домики».

Газета отражает знаменательные исторические даты. К примеру, 20 июля — «Казанскому трамваю — 95 лет»; 26 ноября — «Ленинскому району — 60 лет!».

16 апреля вышло интервью М.Ибрагимова с легендарным человеком — Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым «Горжусь своими наградами».

На страницах «КВ» печатается детективная повесть Евгения Сухова «Девяносто девятая смерть».