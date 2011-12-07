МВД по РТ: Любая ОПГ в Татарстане, которая попытается высунуться, будет взята на контроль полиции

Полиция РТ возьмет на контроль любую ОПГ, которая попытается высунуться, сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хозорин.

«Понятно, что группировок много. Но любая группировка, которая позволит себе высунуться, будет взята на контроль», — отметил Хохорин.

Он также заявил, что борьба с организованной преступностью — одна из главных задач полиции.

Глава МВД по РТ напомнил, что 27 января в Казани произошла массовая драка, задержаны 35 человек.

В прошлом году к уголовной ответственности были привлечены более 700 членов ОПГ, в данном направлении раскрыто более 1,2 тыс. преступлений. В отношении пяти преступных сообществ были возбуждены уголовные дела.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2020 году полиция РТ прикрыла 61 канал поставки наркотиков и 9 нарколабораторий.