МВД по РТ: В Татарстане каждое пятое преступление – особо тяжкое

В Татарстане в 2020 году полиция раскрыла более 25 тыс. преступлений, сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

Среди раскрытых преступлений были грабежи, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, кражи. Раскрываемость особо тяжких преступлений в республике выше российских и окружных значений, уточнил глава МВД по РТ.

Он также отметил, что более 2,5 тыс. преступлений — экономической направленности. Каждое четвертое из них — в особо крупном размере. Чаще всего правоохранители раскрывали преступления в финансово-кредитной сфере.

Также было пресечено более 1 тыс. коррупционных преступлений. Почти половина из них совершалась в крупном размере. Факты взятки выявлены в Ростехнадзора, медико-социальной экспертизе, военном комиссариате. Шесть уголовных дел каcались «финансовых пирамид».

Хохорин подчеркнул, что в республике уменьшилось количество квартирных краж и угонов авто, а также снизилось количество разбоев и грабежей.