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Надвижка пролетного строения строящегося моста через реку Свиягу завершена на 50%

Работы по реконструкции мостового перехода М7 ведутся по национальному проекту «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».

В «Волго-Вятскуправтодоре» сообщили о частичном завершении надвижки пролетного строения строящегося моста через реку Свиягу. 

Известно, что всего предстоит собрать и надвинуть на опоры моста около 400 метров пролетного строения, надвинули уже 170 метров – с первой на третью опору. Завершить работу планируется в мае.

Также ведется также конструкции для самого большого здесь судоходного пролета протяженностью 126 метров, который планируют надвинуть на опоры уже в марте.

Работы по реконструкции мостового перехода через Свиягу на 757-м км автодороги М7 ведутся по национальному проекту «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры». 

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