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Опрос: повышение зарплаты стало важнее карьеры

Жители России ждут от 2021 года повышения зарплаты и надеются на стабильность.

Рост по карьерной лестнице оказался на третьем месте в перечне желаний представителей трудоустроенного населения страны. 

Такие данные получены в ходе социологического опроса, проведенного сотрудниками портала по поиску работы Superjob.ru.

Так, согласно данным опроса, больше половины россиян в предстоящем году ожидают повышения зарплаты — таких 59%. Стабильность и надежность своего рабочего места назвали важным фактором 36% опрошенных. А вот желающих двигаться вверх по карьерной лестнице в своем деле оказалось меньше — такое желание высказали 29% респондентов. 

При этом примечательна такая говорящая сама за себя деталь. Чаще других о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц — 66%.

А вот карьерного роста в наступившем году больше всего ждут, конечно же, молодые люди — респонденты моложе 24 лет: таковых среди опрошенных оказалось почти половина — 41%.  

КВ
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