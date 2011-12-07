Опрос: повышение зарплаты стало важнее карьеры

Рост по карьерной лестнице оказался на третьем месте в перечне желаний представителей трудоустроенного населения страны.

Такие данные получены в ходе социологического опроса, проведенного сотрудниками портала по поиску работы Superjob.ru.

Так, согласно данным опроса, больше половины россиян в предстоящем году ожидают повышения зарплаты — таких 59%. Стабильность и надежность своего рабочего места назвали важным фактором 36% опрошенных. А вот желающих двигаться вверх по карьерной лестнице в своем деле оказалось меньше — такое желание высказали 29% респондентов.

При этом примечательна такая говорящая сама за себя деталь. Чаще других о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц — 66%.

А вот карьерного роста в наступившем году больше всего ждут, конечно же, молодые люди — респонденты моложе 24 лет: таковых среди опрошенных оказалось почти половина — 41%.