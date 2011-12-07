Первая охота на зайца, или Дырявая калоша

С вечера договорились, куда пойдем, что с собой возьмем и как действовать будем. Выбрали для охоты поле за ближним лесом. Там и овраг, и мелколесье, и дорог поблизости нет. Значит, по нашим расчетам, зайцы быть должны. Бывалые охотники рассказывали, что зайца надо с трех сторон гнать. Поднимать его с лежки и ходить на охоту — исключительно пешком. Мы, конечно, уже забыли, когда последний раз на природу пешком ходили, привыкли на машинах ездить.

Идти по заснеженному полю оказалось довольно трудно. Не знаешь, куда наступить: то в ямку попадешь, то на бугорок. А тут еще заячьи следы искать надо. Первым я отставать стал. Весу-то во мне 120 кило, а тут еще калоша с валенка слетать начала. Несколько раз я за ней возвращался. Мужики ругаться начали. Дескать, так до ночи до леса не дойдем. Пришлось калоши снять и в карман сунуть, жалко терять.

Дошли до леса, разошлись в разные стороны. Пытаемся в путанице следов разобраться, чтобы зайца с лежки поднять. Вдруг смотрю: Сашка по полю мечется, странно как-то себя ведет. Вместо того чтобы вперед идти, постоянно назад возвращается. Димка не выдержал, кричит: «Чего вы на месте топчетесь, клад что ли ищете?». А Сашка, оказывается, тоже калошу в снегу потерял. Надо мной он смеялся, говорил, что мои поддельные, надо было настоящие, как у него, покупать. Но потерял и свою, «настоящую».

Зайцев в итоге мы так и не нашли. А тут еще Сашка без калоши остался. От злости предложил он вторую свою расстрелять. Мол, все равно в одной ходить нельзя. Повесили мы ее на толстый сук и стали соревноваться в меткости с 30 метров. Только дробь резину пробить не могла. Застревала в ней так, что у калоши шипы образовались. Тогда Димка решил патроном пожертвовать. Прицелился, на курок нажал, бах! Дыра в калоше знатная получилась. Это был наш первый трофей. Во всяком случае никто не промахнулся, в цель все попали.

День уже к вечеру клонился, мы домой побрели. И вдруг из-под самых наших ног огромный заяц выскочил! От неожиданности мы ружья снять не успели. А заяц, петляя по снегу, благополучно скрылся в лесу. Как раз в том месте, где мы в калошу стреляли. Видимо, он в наших следах быстрее разобрался.

Со слов начинающего охотника Александра Баранова записала Галина ШМЕЛЕВА