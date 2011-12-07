Россияне перестали обмывать первую зарплату

Молодое поколение россиян относится к жизни более практично. Например, за минувшее десятилетие представители этой возрастной группы, вступающие во взрослую жизнь, не тратят первую зарплату на алкоголь в компании коллег по работе. На свои первые заработанные средства молодые люди предпочитают купить одежду, отправиться в путешествие, реже — потратить на обучение и оплату съемного жилья.

Это выяснилось в ходе социологического опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.ru.

Так, например, 13% опрошенных потратили свою первую получку на одежду и обувь, вариант «просто на жизнь» и подарки близким выбрали по 9%. Чуть меньше — 7% в разумной трате денег больше доверяют родителям и отдают первую зарплату им. Есть даже более сознательные: 6% опрошенных израсходовали свои первые заработанные деньги на оплату коммунальных услуг. И, конечно, как же молодому человеку или девушке жить нынче без хорошего «мобильника»? Разумеется, 5% потратили первую получку на телефон или другую технику. Но есть и экономные: 4% начали копить, а еще 4% — наоборот, с удовольствием потратили первые самостоятельные деньги на путешествия и развлечения.