В Казани снесут 13 незаконно установленных торговых точек

В Казани снесут 13 незаконно установленных торговых павильонов, сообщает пресс-служба мэрии.

Список адресов опубликован в сборнике документов.

Торговые точки будут демонтированы по адресам: ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома № 112; ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома № 71, вблизи дома № 85 и вблизи дома № 26; ул. Лукина, вблизи дома № 11в; ул. Маршала Чуйкова, вблизи дома № 53; ул. Адоратского, вблизи дома № 4, вблизи дома № 21а и вблизи дома № 57; ул. Четаева, вблизи дома № 4б; Сибирский тракт, вблизи дома № 19 и вблизи дома № 34; ул. Даурская, вблизи дома № 21.

Добровольно демонтировать торговые точки можно с 29 января по 2 февраля. Затем киоски уберут в принудительном порядке и доставят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.