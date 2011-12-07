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В России пока нет доверия электронным трудовым книжкам

Подавляющее большинство работающих россиян предпочли, чтобы их трудовую книжку в отделах кадров их предприятий по-прежнему вели в бумажном виде.

Таковы итоги минувшего года, когда в срок до 31 декабря каждый работающий житель России должен был дать ответ – в каком виде он предпочитает сохранять сведения о своем трудовом стаже: в электронном или бумажном. 

Исследовательский центр портала Superjob.ru провел на эту тему социологический опрос. Согласно полученным результатам, 61% опрошенных сообщили о том, чтобы наряду с заполнением сведений о стаже в цифровом виде, кадровики продолжили традиционное ведение бумажной трудовой книжки.

Электронному варианту ведения документации больше доверяет молодежь. Заявление на электронную трудовую книжку чаще подавали сотрудники до 34 лет – таких оказалось 24% опрошенных. Среди опрошенных остались и те, кто так и не определился с выбором, зачастую выбор за них сделала сама организация, где они трудятся.  

КВ
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