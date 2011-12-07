Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане создадут электронный сервис по переработке стройотходов

В 2020 году в республике 80% несанкционированных свалок состоят из отходов строительной индустрии.

В Татарстане создадут сервис для вторичной переработки строительных отходов, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Татарстан и российская IT-компания «Большая Тройка» подпишут соглашение о создании электронного сервиса «Обращение с отходами строительства и ремонта». Предполагается, что сервис поможет объединить участников рынка обращения с отходами и снизить негативное влияние на экологию.

Министр напомнил, что в прошлом году свалки строительных отходов составили 80% от общего количества найденных точек незаконного складирования мусора.

«Этот же сервис позволяет не допускать появления нелегальных свалок», — заключил Шадриков.

КВ
Лента новостей