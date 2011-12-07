В Татарстане создадут электронный сервис по переработке стройотходов

В Татарстане создадут сервис для вторичной переработки строительных отходов, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Татарстан и российская IT-компания «Большая Тройка» подпишут соглашение о создании электронного сервиса «Обращение с отходами строительства и ремонта». Предполагается, что сервис поможет объединить участников рынка обращения с отходами и снизить негативное влияние на экологию.

Министр напомнил, что в прошлом году свалки строительных отходов составили 80% от общего количества найденных точек незаконного складирования мусора.

«Этот же сервис позволяет не допускать появления нелегальных свалок», — заключил Шадриков.