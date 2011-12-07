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Врач ДРКБ: Из-за гололеда в больницу поступает каждый десятый пациент

Это практически 15% от всех обращений в детскую травматологию.

Заведующий центром амбулаторной травматологии и ортопедии ДРКБ Ленар Дзюменко сообщил, что из-за гололеда в детскую больницу поступает каждый десятый пациент.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал об увеличении обращений пациентов-детей, где 10–15% из них связаны с погодными условиями, в частности с гололедом и катанием с горок, коньками и лыжами.

Отмечается, что также порой дети обращаются за помощью к врачам после уроков физкультуры в школе. 

КВ
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