Уярня пришла!

Всю неделю православные будут угощаться сами, потчевать родных, друзей, соседей блинами и прочими вкусностями и провожать зиму.В понедельник - встреча с Масленицей. Детвора и молодые возят по улицам соломенное чучело, затем сжигают его и в честь этого устраивают чаепитие с блинами прямо на улице.В масленичный вторник - «заигрыши». Веселые игры и гулянья набирают оборот.В среду - «лакомка», «теща зятя блинами угощает».В четверг - «широкий» или «разгуляй» - не только угощаются, но и устраивают самые разные потехи: балаганы, кулачные бои, катание на санках и качелях, шумные пирушки.В пятницу - «тещины вечерки», а в субботу - «золовкины посиделки».В воскресенье все просят друг у друга прощение - Прощеное воскресенье, подготавливаются к Великому посту, а в первый день поста - в «чистый понедельник» - прощаются с Масленицей: нужно обязательно мыться в бане, очиститься не только духовно, но и телесно.В этом году Великий пост начнется 7 марта и продлится до 24 апреля, когда будет праздноваться Светлое Христово Воскресение.Очень схожий праздник и у наших соседей - марийцев. Жители села Гришкино Мамадышского района РТ, в котором проживают марийцы-язычники, отмечают праздник Уярня - древнейший обряд, приуроченный к проводам зимы и встрече весны. Так же как и в Масленицу, в Уярню праздничные развлечения начинаются в первый день праздника в понедельник рано утром - с катания с горы уярня курык (масленичная гора).На праздник готовят блины, колобочки (уяча) из овсяного теста, сдобренные сливочным маслом, блюда из молочных продуктов. В последний день праздничной недели прощаются с Уярня. Собрав накопившийся за праздничные дни мусор, закрепив на шесте ржаной сноп, сжигают с криком: «Уярня каен!» («Масленица ушла!»). Парни и девушки прыгают через костер, а затем остывшую золу разбрасывают по полю.