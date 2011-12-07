День довольных абитуриентов: Казанский кооперативный институт ждет в гости

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации активно включается в подготовку к приемной кампании 2019 года. Абитуриентов ждет увлекательное знакомство с вузом, а также новые проекты для легкого и правильного выбора.