День довольных абитуриентов: Казанский кооперативный институт ждет в гости

Самые дорогие и уважаемые гости в Казанском кооперативном институте - это абитуриенты. Чтобы встречаться как можно чаще, день открытых дверей в ККИ РУК проходит каждую субботу - в формате так называемого субботнего университета (ближайший состоится 2 марта. - Авт.). Программа такого оригинального дня открытых дверей включает в том числе проведение олимпиад для абитуриентов, тренинг-площадки, мастер-классы и презентации кафедр, которые наглядно, из первых рук знакомят со специальностями и направлениями подготовки вуза, правилами приема в 2019 году и другими активностями бурной студенческой жизни ККИ РУК. В числе новых профориентационных проектов ККИ РУК - «Один день в кооперативном» и «Открытый универ»: если первый рассчитан прежде всего на старшеклассников, то второй - на выпускников техникумов и колледжей.В приеме дорогих гостей - абитуриентов и их родителей - задействованы все структурные подразделения института, прежде всего кафедры таможенного дела, экономики и инноватики, бухучета и финансов, гуманитарных дисциплин и иностранных языков, естественных дисциплин, сервиса и туризма, а также физкультуры и спорта. Так, на этой неделе в ККИ РУК проходит неделя открытых дверей, в рамках которой каждая кафедра презентует свои направления подготовки, специальности и образовательные профили, проводит мастер-классы, лектории и профпробы. С расписанием недели открытых дверей и программой можно ознакомиться на сайте ККИ РУК.Подрастающее поколение абитуриентов также здесь не оставляют без внимания. Так, в ККИ РУК в середине февраля стартовали воскресные курсы для школьников 1 - 4-х классов. Кроме того, в марте на базе ККИ РУК для 1 - 6-х классов будут проходить межпредметные олимпиады как для любителей точных наук, так и для гуманитариев. И конечно, напомним, что каждую субботу с 13.00 до 15.00 в ККИ РУК работает консультационный центр приемной комиссии ККИ РУК. Приветливые и компетентные сотрудники с удовольствием расскажут абитуриентам и их родителям о всех деталях поступления, посоветуют лучшие варианты для конкретной ситуации, ответят на вопросы о стоимости обучения и системе скидок, перспективах практики и трудоустройства и так далее. До встречи в стенах Казанского кооперативного института Российского университета кооперации!Ждем вас каждую субботу с 13.00 до 15.00.Адрес: г. Казань, ул. Н.Ершова, 58.Тел. +8 (843) 210-30-25, по вопросам участия в проектах и программах для абитуриентов - +7(987)263-71-72. [email protected]
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