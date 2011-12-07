Почему распадаются идеальные семьи?

- «Идеал» от слова «идея» - некий образ, который человек создает в своей голове. И он порой не имеет никакого отношения к реальности. Идеал - это «мертвое» понятие. Поэтому, если говорить о молодых парах, то они часто романтизируют отношения, создают некий ореол загадочности. Конечно, легче пребывать в иллюзиях, обманывать самого себя. Нужна определенная психологическая зрелость, чтобы принимать человека таким, какой он есть. Для этого необходимы душевные силы и способность понимать, любить.Пять причин развода- Одной из причин разводов является несоответствие ожиданий партнеров в отношениях, неготовность вступать в диалог. Второе - психологическая незрелость. Причем чем больше проходит времени, тем больше назревает в семье психологическое напряжение, и ситуация приводит к разрыву. Третья причина - неготовность взять ответственность за другого человека. Четвертая - состояние влюбленности, легкомысленности по отношению к браку и нежелание переходить в зрелые отношения. Пятая причина - нежелание посмотреть на супруга его глазами, примерить его «шкуру», собственное альтер эго, когда важно только то, что волнует любимого самого себя.Умение отдавать и брать, сохранение этого баланса наоборот говорит о психологической зрелости. И это может предотвратить развод. Если же человек стоит на потребительской позиции, то очень вероятно, что у него возникнут семейные трудности. Если рассмотреть другую ситуацию, когда партнер только дает, то это тоже неконструктивная позиция. Потому что семья - это всегда равноправный диалог.Кризис: надо что-то в себе поменять- Кризис - это некий переломный момент, который проявляется по-разному: в виде молчания, ухода, повышенной раздражительности, провоцирования и игнорирования друг друга. Это некая «точка кипения». И если пара воспользуется этим моментом, то происходит или развитие, или, наоборот, стагнация, которая ведет к разрушению брака, его распаду. Это сигнал о том, что пара должна в себе что-то менять. Хотя часто встречается, что кто-то один готов меняться, а другой - нет. Что можно сделать? Пути решения два: обратиться к семейному психологу. Второй путь - стараться вести открытый диалог с партнером и избегать ухода в себя.Где искать вторую половинку?- Что касается второй половинки, такая формулировка согласно природе мужчины и женщины предполагает некую половинчатость психики. Если наша половинка уходит, то другой испытывает некую ущербность: ему как бы чего-то не хватает. Важно перейти от половинчатости к целостности. Любая семья, скажем так, имеет свой замысел. И очень важно при поиске партнера акцентироваться на замысел семьи, ее духовный уровень. Причем именно оба партнера строят и реализуют этот замысел.Где искать? Это вопрос готовности человека встретить и выстраивать отношения. Тут надо задать себе вопрос: «К каким отношениям я готов и какие отношения хотел бы?»Тогда и встречаешь того человека, с которым можешь создавать отношения. Это очень важные моменты. Важно - не где, а настрой. Ведь встреча может произойти в любой момент. Можно посещать театры, концерты, дискотеки, кафе. Больше общаться с самыми разными людьми и быть открытым. Возможно, желание создать семью не скрывать и не прятать, а говорить о ней, скажем, в шутливой, легкой форме. Вообще, в отношениях двоих нужно стараться быть легким, не создавать проблем, и тогда встреча с партнером обязательно произойдет.Что меняет штамп в паспорте- А что такое штамп в паспорте? Это формализованная семья, та самая ячейка общества, которая выполняет друг перед другом и обществом определенные юридические обязательства и определенные договоренности. К сожалению, для многих пар регистрация брака является неким гарантом счастливой семейной жизни. Это роковая ошибка! Любовь и отношения в семье - очень тонкая, чувственная и интимная сфера. Нужно беречь, вкладываться в отношения и не заявлять: «Ты меня должен любить!» Любовь требует бережности, чуткости, трепетного, деликатного обхождения. И конечно, в семье обязательно должны быть маленькие личные праздники, традиции, сюрпризы. Они как раз и укрепляют семью.Впечатления дня нужно каждый вечер «проговаривать» дома. Пусть супруги делятся событиями, которые случились за день. И оба слушают, что говорят их дети. И тогда трепетный мир по имени Семья станет их надежной гаванью и гарантом психологического комфорта, миром ярким, живым и прекрасным!Надо ли жить ради детей?- Детско-родительские отношения предполагают, что роли матери и отца - на всю жизнь. Развод не должен касаться детей - разводятся муж и жена, а не мама и папа. Пара расстается по причине того, что их что-то не устраивает в отношениях. И если отношения не наладятся, то, наверное, нет смысла делать усилия для того, чтобы сохранить их. Надо ли говорить, что супружеские отношения со временем меняются, трансформируются. Сильная страсть переходит в более спокойную стадию любви и уважения.И если не ждать от отношений каких-то сверхэффектов, то в принципе спокойные, полные уважение отношения - очень гармоничный союз. В браке надо быть постоянно готовым к любым изменениям. И если уже нет такого драйва в отношениях, то найти этот драйв можно в работе и увлечениях, хобби и конечно в детях. Надо расширять свой кругозор, развиваться, чтобы оставаться интересным друг другу.Как создать психологический комфорт семьи- Под психологическим комфортом мы, психологи, подразумеваем внимание к потребностям, намерениям, желаниям партнера, удовлетворение потребностей по отношению друг к другу и помощи ему в этом. Каждому из нас нужен дом, забота, любовь и доверие. Семья и есть тот микрокосмос, то место, где нет борьбы, где мы слышим друг друга и готовы откликнуться на нужды партнера.Кто должен мириться первым?- Если вы действительно любите этого человека, то первым сделаете шаг к примирению. Стыда, унижения и задетого самолюбия здесь нет никакого. Нужно находить в себе силы к примирению, а не считать, сколько раз вы сделали первый шаг.Можно ли перевоспитать спутника жизни? Встречный вопрос: «Почему вы вместе с этим человеком, если он (она) вас в чем-то не устраивает?» Перевоспитывать, считаю, не нужно.Семь основных проблем семьи- Первая - финансовые трудности. Устоявшийся стереотип «мужчина должен зарабатывать, а жена заниматься домом» сегодня терпит кардинальные изменения. Мы все чаще встречаемся с ситуацией, когда жена более успешна в профессии. Однако муж считает ниже своего достоинства вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. К счастью, постепенно эта позиция нивелируется. И становится неважно, кто из пары содержит семью, а кто ведет хозяйство и занимается воспитанием детей. Вторая - легкомысленное отношение к браку. Это ситуации - «разлюбил», «встретил другую».Третья - трудности совместного проживания. К примеру, две семьи живут в одной квартире, ипотека, споры, кто больше делает для семьи, нераспределенность обязанностей. Еще в семье возникают серьезные сложности, если муж - маменькин сынок, который только и ждет, что жена будет его обслуживать и направлять. Четвертая проблема - разный социальный статус супругов. Это очень серьезная сфера внимания психологов и социологов. Разный уровень развития, социального статуса, мезальянс. Когда один из пары развивается, профессионально растет, а другой нет, то первому становится скучно, и у него появляется другая, более понимающая сторона. Создается любовный треугольник, и соответственно кризис в отношениях. Пятая - стресс-факторы. Очень серьезные поводы, которые влияют на микроклимат семьи: тяжелые болезни, рождение больного ребенка, необходимость ухаживать за родственниками, потеря работы, внутрисемейные конфликты со старшим или младшим поколением.Шестая: кто в доме хозяин? Хорошо, если в семье царствует не власть, которая определяет статус главного в семье, а любовь, дающая возможность раскрыться другому человеку и заботиться о его росте. То есть главной в доме должна быть любовь! Седьмая - проблема отсутствия внимания к партнеру и детям. Когда муж очень много работает и не уделяет времени семье, это также является очень серьезной проблемой.P. S. Это интервью готовилось в необычных условиях и необычном месте - в роддоме. Вскоре после этой беседы известный казанский психолог Эндже Латыпова стала мамой очаровательной дочки. Поздравляем!