Бекмамбетов о «Девятаеве»: «Фильм станет значительной вехой в истории кино Татарстана»

В Казани состоялся предпоказ военного фильма «Девятаев». На него прибыл российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Он выразил благодарность всему Татарстану за помощь в создании киноленты.

Слова благодарности республике он сперва выразил своей жене — помощнице Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Именно она, по его словам, смогла увлечь его историей о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве и познакомила с его сыном Александром.

Бекмамбетов отметил, что большой вклад в реализацию проекта внес и сам мэр столицы РТ Ильсур Метшин. «Процесс был длинный, и он помогал мне находить правильных людей, которые разбираются в архивах», — сказал он.

А также режиссер не забыл подчеркнуть труд драматурга Ильгиза Зайниева, написавшего вместе с ним пьесу «Ходжа» для Театра Наций. «Он помог мне сделать так, чтобы сценарий фильма был образным и честным. Много моментов, связывающих фильм с Казанью, и люди говорят по-татарски», — сказал режиссер, отметив заслугу Зайниева.

Бекмамбетов надеется, что «фильм станет значительной вехой в истории кино Татарстана».