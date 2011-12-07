Галиевская мечеть Казани примет верующих для праздничного намаза Ураза-байрам

В этом году Ураза байрам в Татарстане будет праздноваться 13 мая. Для праздничного намаза верующих мусульман свои двери откроет Галиевская мечеть Казани, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

К чтению аятов Куръана в мечети приступят в половине шестого утра. Затем читать праздничную проповедь будет муфтий республики Камиль хазрат Саммигуллин. В 6:30 состоится гает-намаз.

В ДУМ РТ добавили, что телекомпания «ТНВ» организует прямую телевизионную трансляцию праздничного мероприятия. Также посмотреть ее можно будет на сайте республиканского духовенства.